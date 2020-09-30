Онищенко рассказал о способах борьбы с новым скачком COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал меры, необходимые для сдерживания темпов распространения коронавируса.
Новые ограничения для борьбы с коронавирусом COVID-19 могут ввести в Росси в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, в зависимости от соблюдения населением мер профилактики Россия может выйти на плато заражений в течение ближайших десяти дней или в начале ноября.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление Пшеничной.
«Кончается тем, что люди на уши встают. У них остается один осадок: никто ни черта не знает, скоро придет конец», - сказал Онищенко.
Он назвал необходимые для сдерживания темпов распространения коронавируса меры.
«У нас начался рост заболеваемости. Идет сезонный подъем. Ничего в этом нет такого сверхъестественного. Что нужно делать? Первое – нужно соблюдать требования, которые относятся к каждому из нас. Ношение масок, гигиена рук, социальная дистанция, бережное отношение к старшему поколению – это надо делать. А вот эти разглагольствования: давайте закроем опять страну, посадим по домам - и никто ничего не будет соблюдать. И результат будет еще худший! Нужно ответственно относиться к своему здоровью – это единственный призыв», - подчеркнул собеседник НСН.
Число новых случаев заражения коронавирусом в России растет уже в течение 17 дней.
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