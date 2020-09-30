Онищенко рассказал о способах борьбы с новым скачком COVID-19

Новые ограничения для борьбы с коронавирусом COVID-19 могут ввести в Росси в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в зависимости от соблюдения населением мер профилактики Россия может выйти на плато заражений в течение ближайших десяти дней или в начале ноября.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление Пшеничной.

«Кончается тем, что люди на уши встают. У них остается один осадок: никто ни черта не знает, скоро придет конец», - сказал Онищенко.