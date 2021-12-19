«Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира

Там, где новый штамм распространяется внутри страны, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. По данным ВОЗ, этот вариант коронавируса быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.

Как отметили в организации, достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает «омикрон», до сих пор нет.

Главный симптом «омикрон»-штамма – усталость, вызвана загущением крови в организме больного. Об этом заявил специалист по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

