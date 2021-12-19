«Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира

Новая разновидность COVID-19 «омикрон» обнаружена в 89 странах мира, сообщает The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В Лондоне ввели режим ЧП из-за роста зараженных «омикроном»

Там, где новый штамм распространяется внутри страны, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. По данным ВОЗ, этот вариант коронавируса быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.

Как отметили в организации, достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает «омикрон», до сих пор нет.

Главный симптом «омикрон»-штамма – усталость, вызвана загущением крови в организме больного. Об этом заявил специалист по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры