Российский биолог назвал главные симптомы омикрон-штамма

Главный симптом омикрон штамма – усталость вызван загущением крови в организме больного. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на специалиста по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгия Фролова.

В ВОЗ уверены, что новая вакцина против омикрон-штамма не требуется

Фролов объяснил, что усталость и моральная подавленность происходит из-за повышения вязкости крови. «Вирус способствует накоплению биополимерных соединений в крови человека, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости. В итоге возникает загущенность во многих клетках», —отметил он.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что заражение любым штаммом коронавируса выдают два главных симптома – головная боль и длительное повышение температуры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры