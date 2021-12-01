Российский биолог назвал главные симптомы омикрон-штамма
Главный симптом омикрон штамма – усталость вызван загущением крови в организме больного. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на специалиста по биологической защите и доцента кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгия Фролова.
Фролов объяснил, что усталость и моральная подавленность происходит из-за повышения вязкости крови. «Вирус способствует накоплению биополимерных соединений в крови человека, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости. В итоге возникает загущенность во многих клетках», —отметил он.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что заражение любым штаммом коронавируса выдают два главных симптома – головная боль и длительное повышение температуры.
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