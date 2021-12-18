В Лондоне ввели режим ЧП из-за роста зараженных «омикроном»

Мэр Лондона Садик Хан ввел чрезвычайное положение в связи с ростом числа заражений штаммом коронавируса «омикрон». Об этом он заявил в эфире Sky News.

«Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», - сказал мэр Лондона.

Экстренные меры введены на фоне увеличения пандемии коронавируса в последние 24 часа.

«Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона" - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (в Великобритании - прим.НСН)», - пояснил Хан.

Мэр Лондона отметил нехватку врачей из-за общего роста числа госпитализаций и нехватку медперсонала.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусЛондон
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