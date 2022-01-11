«Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии

Глава нацагентства общественного здоровья Минздрава Молдавии Николай Желамски заявил, что в республике у 16 человек выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

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По его словам, заразились 11 мужчин и пять женщин, в том числе беременная женщина и двухмесячный ребёнок.

«Девять из заболевших не были вакцинированы», - уточнил Желамски.

Он считает, что «омикроном» может быть заражён каждый десятый пациент с COVID-19 в Молдавии.

Ранее первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» были выявлены в Азербайджане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусМолдавия
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