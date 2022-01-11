«Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии

По его словам, заразились 11 мужчин и пять женщин, в том числе беременная женщина и двухмесячный ребёнок.

«Девять из заболевших не были вакцинированы», - уточнил Желамски.

Он считает, что «омикроном» может быть заражён каждый десятый пациент с COVID-19 в Молдавии.

Ранее первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» были выявлены в Азербайджане.

