«Омикрон»-штамм коронавируса выявили в Молдавии
Глава нацагентства общественного здоровья Минздрава Молдавии Николай Желамски заявил, что в республике у 16 человек выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.
По его словам, заразились 11 мужчин и пять женщин, в том числе беременная женщина и двухмесячный ребёнок.
«Девять из заболевших не были вакцинированы», - уточнил Желамски.
Он считает, что «омикроном» может быть заражён каждый десятый пациент с COVID-19 в Молдавии.
Ранее первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» были выявлены в Азербайджане.
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