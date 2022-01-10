Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксированы в Азербайджане
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены у прибывших в Азербайджан из-за рубежа, сообщает республиканский Минздрав.
В совместном заявлении министерства, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, новый вариант COVID-19 зафиксирован в 12 образцах.
Ведомства призвали вакцинированных граждан сделать бустерную прививку, напомнив, что вакцинация является лучшим способом защиты от новых вариантов коронавируса.
Ранее первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» были выявлены в Армении, сообщает RT.
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