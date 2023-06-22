Океанограф не уверен, что экипаж пропавшего батискафа удастся спасти
Океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш не уверен, что экипаж пропавшего в Атлантике подводного аппарата «Титан» удастся спасти, сообщил он Sky News.
Эксперт ранее погружался к обломкам затонувшего лайнера «Титаник» и на дно Марианского желоба. По его словам, люк батискафа, через который его можно покинуть, герметизируется снаружи с помощью 14 болтов. И если туристам, которые собирались посмотреть на «затонувший «Титаник» удалось подняться на поверхность, и они сейчас дрейфуют, ожидая помощи, то проблема у них та же — кончающийся кислород.
Уолш сожалеет, что при создании батискафа не соблюдались многие стандарты, установленные для аппаратов такого типа, что в компании объясняли применением передовых инновационных подходов, которые потребовали бы многолетних согласований.
Ранее сестра пропавшего на «Титане» британца заявила о промедлении с началом поисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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