Офис Абрамовича: бизнесмен не имеет доступа к средствам от продажи «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович не имеет доступа к средствам, вырученным от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», сообщает РБК со ссылкой на пресс-офис предпринимателя.

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Там заявили, что Абрамович не участвует в процессе распределения средств. Деньги находятся в распоряжении властей Великобритании. «Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — отмечает офис.

«Перед продажей "Челси" Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича, и с тех пор находятся в распоряжении британских властей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании собирается передать £2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд поддержки жертв событий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:УкраинаФутболистыРоман Абрамович
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