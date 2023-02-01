Офис Абрамовича: бизнесмен не имеет доступа к средствам от продажи «Челси»

Там заявили, что Абрамович не участвует в процессе распределения средств. Деньги находятся в распоряжении властей Великобритании. «Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — отмечает офис.

«Перед продажей "Челси" Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича, и с тех пор находятся в распоряжении британских властей», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании собирается передать £2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд поддержки жертв событий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

