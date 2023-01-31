СМИ: Британия передаст Украине £2,3 млрд от продажи «Челси»

Правительство Великобритании собирается передать £2,3 млрд (около $2,8 млрд), вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд поддержки жертв событий на Украине, сообщает газета The Telegraph.

Отмечается, что для совершения транша потребуется одобрение ЕС, средства могут поступить в фонд уже в течение нескольких недель.

До этого деньги находились на заблокированном из-за санкций банковском счете Абрамовича.

Сделка по продаже миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» завершилась в мае 2022 года. Лондонский клуб продан консорциуму американца Тодда Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов (около 5 млрд евро).

После начала спецоперации на Украине Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

