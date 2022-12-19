Канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадские власти приступили к аресту и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
В сообщении говорится, что Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит российскому олигарху, находящемуся под канадскими санкциями.
В МИД Канады отметили, что Оттава впервые решила применить положение закона об Особых экономических мерах, который позволяет государству конфисковывать активы находящихся под санкциями лиц. Решение принимается судом, конфискованные средства будут направлены «на восстановление Украины».
Также в министерстве отметили, что Канада стала первой страной «Большой семёрки», объявившей о таком решении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если страны Евросоюза решат конфисковать замороженные российские активы, Москва примет ответные меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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