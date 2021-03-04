«Бояться не надо». Иммунолог о будущем «Спутник V» в Европе
Врач в эфире НСН выразила уверенность, что европейцы зарегистрируют российскую вакцину.
Подготовку к регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» начало Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. В РФПИ напомнили, что Венгрия и Словакия одобрили применение «Спутника V», не дожидаясь общеевропейской регистрации со стороны EMA.
Врач-иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН выразила уверенность, что европейцы зарегистрируют российскую вакцину.
«Будет одобрена, конечно. Только политические вещи не позволяют ее одобрить. А так абсолютно рабочая вакцина. Действующая. «Спутника V» не надо бояться. Это не ежегодная вакцина, а одноразовая. Ею только один раз провакцинироваться можно. Дальше будут другие вакцины», - сказала Ярцева.
По ее словам, у России есть возможность эту вакцину поставить. «Потому что у нас нет дефицита вакцин, большинство народа не хочет ее делать. И можем поставлять по невысоким ценам, так как нет цели заработать на этом. А на Западе вакцин не хватает, люди приезжают к нам, у ого есть возможность. Там на Pfizer очередь до марта следующего года. Поэтому они вынуждены будут принять нашу вакцину. Мы не готовы поставлять в очень больших масштабах. Но потихонечку можем. Pfizer прямо заявил, что у него столько вакцины нет. А у нас на подходе еще две вакцины», - заключила медик.
Ранее Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что в российских медучреждениях доступен только «Спутник V».
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