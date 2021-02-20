Дефицит вакцин. Медики оценили третий российский препарат от COVID-19

«Они все три разные. Пока данных по ней нет никаких. Хорошо, что разработали. Хорошо, что есть разные вакцины. Пока никто не может даже «Вектор» найти, хотя она уже давно зарегистрирована. Даже в госучреждениях нет. Только «Спутник V». А многие пациенты просят «Вектор», ждут. Видимо, был огромный госзаказ на «Спутник V», и его нужно реализовать. У нас в стране не все механизмы отлажены, нужно время. Но «Спутник» пошел хорошо. Вакцинация нормально началась с января», - сказала Ярцева.

По ее мнению, российские власти не заинтересованы в скором выводе на рынок разных вакцин.

«На Западе, где фарминдустрия частная, компании выводят на рынок много разных вакцин, потому что они конкурируют между собой. В России другая ситуация. У нас вакцина бесплатная, конкуренции нет. Если вакцина эффективна, то нет смысла выводить другие вакцины, можно подождать. Переноситься «Спутник V» очень хорошо, у меня есть пациенты за 80, с заболеваниями, делают прививку. Может быть ломота в теле, температура повысится. Но она сама спадает. Поэтому торопиться не надо», - заключила медик.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россияне смогут выбрать самостоятельно, какой именно вакциной привиться от коронавируса.

