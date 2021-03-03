Молдавский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии одобрил препарат "Спутник V" для проведения кампании по вакцинации по запросу кабмина страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

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По данным ведомства, ускоренная процедура была проведена на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Комитет отметил, что вакцина "демонстрирует высокую безопасность и эффективность".

Отмечается, что в Молдавии разрешено использование еще нескольких вакцин. По данным Минздрава, условием для одобрения препарата было разрешение на использование "в стране происхождения", а также одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL).

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии был создан по рекомендации ВОЗ. "Спутник V" ранее уже прошел регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии, что позволяло частным компаниям купить препарат.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗакупкиВакцинацияМолдавия
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