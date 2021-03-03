Молдавский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»
Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии одобрил препарат "Спутник V" для проведения кампании по вакцинации по запросу кабмина страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
По данным ведомства, ускоренная процедура была проведена на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Комитет отметил, что вакцина "демонстрирует высокую безопасность и эффективность".
Отмечается, что в Молдавии разрешено использование еще нескольких вакцин. По данным Минздрава, условием для одобрения препарата было разрешение на использование "в стране происхождения", а также одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL).
Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии был создан по рекомендации ВОЗ. "Спутник V" ранее уже прошел регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии, что позволяло частным компаниям купить препарат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма
- В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
- Премьер Словакии пошутил о передаче РФ части Украины за «Спутник V»
- Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем
- Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru