Молдавский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»

По данным ведомства, ускоренная процедура была проведена на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Комитет отметил, что вакцина "демонстрирует высокую безопасность и эффективность".

Отмечается, что в Молдавии разрешено использование еще нескольких вакцин. По данным Минздрава, условием для одобрения препарата было разрешение на использование "в стране происхождения", а также одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL).

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии был создан по рекомендации ВОЗ. "Спутник V" ранее уже прошел регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии, что позволяло частным компаниям купить препарат.

