Армения расколота. В Ереване оценили возможность гражданской войны

«Понятно, что власти несут ответственность просто потому, что они власти. Что касается обстоятельств… Азербайджан готовился к войне больше 20 лет с момента повышения цен на нефть. И Баку об этом более менее открыто говорил. В результате война закончилась именно так из-за участия Турции. Если бы Карабах воевал просто с Азербайджаном, ситуация была бы другой», - считает политолог.



Искандарян также оценил политические последствия поражения в Нагорном Карабахе, в частности, насколько сейчас вероятна гражданская война в Армении.



«Смотря, что под этим понимать. Если представлять, что Армения расколется на части, которые будут друг с другом воевать, то это вряд ли. Если же называть гражданской войной поляризацию общества, агрессию по отношению к другим политическим мнениям, нежелание политических сил договариваться, то это уже есть. Общество расколото, сейчас мы видим эмоциональный шок. Это острый политический кризис. На текущий момент мне не кажется, что появятся более острые формы противостояния», - сказал он.

Говоря о возможном развитии ситуации, политолог обратился к историческим примерам.



«В начале 1990-х годов президент Азербайджана попал в точно такую же ситуацию: из-за поражений на войне он перестал быть главой государства. Тогда к власти пришел Гейдар Алиев, отец нынешнего президента. И есть другой пример: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после поражения в войне 2008 года с Россией, он попал в политическую турбулентность, но сохранил должность президента. В отставку он ушел гораздо позже. Так что развитие возможно разное. Главная проблема в Армении в том, что в стране нет объединенной оппозиции которая может принять властные полномочия», - отметил Искандарян.



Подписание соглашения Азербайджана, Армении и России о прекращении войны в Карабахе спровоцировало уличные протесты в Ереване. Противники соглашения в ночь на 10 ноября ворвались в здание правительства и парламента, избив спикера. Следом в центре города прошел митинг. Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и правительства, а также «спасения проданных предательством земель».



Однако Пашинян заявил, что не собирается покидать пост. Он добавил, что ему было крайне тяжело подписывать соглашение, однако без этого «было бы еще хуже». Премьер признал, что оно максимально выгодно Азербайджану.



Согласно документу, несколько районов переходят под контроль Азербайджана, Ереван и Баку обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

