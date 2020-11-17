Что делает Турция в Карабахе? США и Франция требуют от России объяснений
Госсекретаря США и главу МИД Франции озадачило вмешательство Турции в карабахский конфликт и попустительство России.
Госсекретарь США Майкла Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры в Париже, одной из тем который стал конфликт в Нагорном Карабахе. США и Франция наряду с Россией входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию.
Главы внешнеполитических ведомств США и Франции не только признали усилия России по заключению мира в регионе, но и задались вопросами. Одним из них стала роль Турции в конфликте и реализации самого соглашения с Россией по поводу ввода миротворцев. Западные страны возмущены вмешательством Анкары и требуют от Москвы объяснений.
Опасения США и Франции сложно считать беспочвенными. Вчера в парламент Турции внесли проект резолюции президента Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. В резолюции изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе, а также о том, как она будет действовать.
Правда, в Кремле не удивились такому решению турецких партнеров. Указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра России и Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что подобный указ можно расценивать как выполнение внутренних процедур Турции в рамках договоренности с Россией.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла серьезные репутационные потери.
«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.
По его мнению, Россия утратила решающий голос на Южном Кавказе. «Турция туда вошла, и не России это решать, чтобы ее туда не пустить. А с Турцией приходится договариваться», - считает эксперт.
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в свою очередь призвал не делать поспешных выводов.
«Кремль уже объяснил, что создание российско-турецкого центра никакого отношения к миротворческой операции не имеет. Нам нужно придерживаться документа, который был подписан главами России, Армении и Азербайджана и который предусматривает проведение миротворческой операции силами России. Никаких других сил на территории Карабаха быть не должно», - подчеркнул он в эфире НСН.
При этом политические потери России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе признают даже в Госдуме. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира.
«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Нам вообще не стоило разговаривать о компенсациях за наших сбитых вертолетчиков. Погибших наших офицеров. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - предупредил Шерин.
Вечером 9 ноября Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24 на юге Армении, причём вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Вскоре в Баку заявили, что вертолет сбили по ошибке, власти извинились и предложили выплатить компенсацию.
Спустя несколько часов после этого лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и решили ввести российских миротворцев в зону конфликта. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра по контролю за перемирием в регионе.
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