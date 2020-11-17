Что делает Турция в Карабахе? США и Франция требуют от России объяснений

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла серьезные репутационные потери.

«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.

По его мнению, Россия утратила решающий голос на Южном Кавказе. «Турция туда вошла, и не России это решать, чтобы ее туда не пустить. А с Турцией приходится договариваться», - считает эксперт.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в свою очередь призвал не делать поспешных выводов.

«Кремль уже объяснил, что создание российско-турецкого центра никакого отношения к миротворческой операции не имеет. Нам нужно придерживаться документа, который был подписан главами России, Армении и Азербайджана и который предусматривает проведение миротворческой операции силами России. Никаких других сил на территории Карабаха быть не должно», - подчеркнул он в эфире НСН.

При этом политические потери России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе признают даже в Госдуме. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира.

«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Нам вообще не стоило разговаривать о компенсациях за наших сбитых вертолетчиков. Погибших наших офицеров. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - предупредил Шерин.

Вечером 9 ноября Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24 на юге Армении, причём вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Вскоре в Баку заявили, что вертолет сбили по ошибке, власти извинились и предложили выплатить компенсацию.

Спустя несколько часов после этого лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и решили ввести российских миротворцев в зону конфликта. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра по контролю за перемирием в регионе.

