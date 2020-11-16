Рар: Пашинян вовремя остановил кровопролитие в Карабахе

Александр Рар: «Вспомним, что четыре года тому назад Додон обошел на президентских выборах эту же Санду, сейчас выиграла она, так что у Додона есть все шансы вернуться к власти. Он сейчас будет возглавлять оппозицию, тем более, у Додона абсолютно правильные убеждения. Он смог убедить половину своего населения, что нужно дружить с Россией, ориентироваться на Евразийский союз, не только на Европу. Мне кажется, что у Молдавии будущее в торговле именно с Россией. Уверен, что даже такой прозападный политик, как Санду, это поймет», – сказал в интервью НСН Александр Рар.

