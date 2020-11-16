Рар: Пашинян вовремя остановил кровопролитие в Карабахе
Немецкий политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин и Макрон обсудили совместную борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили совместную борьбу с терроризмом.
Александр Рар: «Европа начинает просыпаться после терактов во Франции, в Вене. Европейские лидеры начинают понимать, что нужно искать совместные пути. Когда Россия боролась с международным терроризмом 30 лет тому назад в Чечне, на Северном Кавказе, тогда ее критиковали за то, что она нарушает права человека. Сейчас Запад понимает, что здесь права человека ни при чем. И вспоминается, что после 11 сентября 2001 года именно Путин предложил Западу совместно бороться с этим злом, но Европа отказала. Сейчас, как мне кажется, можно и нужно вернуться к совместным действиям», – отметил в эфире НСН Александр Рар.
Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за потерю территорий в Карабахе. Он также заявил, что не собирается подавать в отставку.
Александр Рар: «Я понимаю, что в Армении большая часть населения не очень довольна Пашиняном. Но в то же самое время нужно подчеркнуть, что он вовремя остановил жуткое кровопролитие, потому что Армения не могла удержать территории вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджан с помощью турецкой техники и, может быть, другой помощи их назад отвоевал. Потери были бы просто ужасающими, поэтому Пашинян, учитывая ситуацию, в которой он находился, при посредничестве России сделал правильный вывод», – прокомментировал он для НСН.
На президентских выборах в Молдавии победу одержала Майя Санду
На президентских выборах в Молдавии победу одержала Майя Санду. Игорь Додон намерен оспорить результаты президентских выборов в суде.
Александр Рар: «Вспомним, что четыре года тому назад Додон обошел на президентских выборах эту же Санду, сейчас выиграла она, так что у Додона есть все шансы вернуться к власти. Он сейчас будет возглавлять оппозицию, тем более, у Додона абсолютно правильные убеждения. Он смог убедить половину своего населения, что нужно дружить с Россией, ориентироваться на Евразийский союз, не только на Европу. Мне кажется, что у Молдавии будущее в торговле именно с Россией. Уверен, что даже такой прозападный политик, как Санду, это поймет», – сказал в интервью НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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