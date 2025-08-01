В Китае робота-гуманоида приняли в театральную академию

Речь идёт о гуманоиде Xueba 01 («Отличник»). Он поступил в Шанхайскую театральную академию по специальности «драматургия и кино» и будет осваивать актерское мастерство, написание сценариев и сценографию.

Рост Xueba 01 составляет 1,75 м, он выглядит как взрослый мужчина и может взаимодействовать с людьми, в том числе воспроизводить мимику благодаря силиконовой коже.

Отмечается, что робот будет учиться и репетировать вместе с другими студентами. Его научным руководителем стал профессор и художник Ян Цинцин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в будущем для работодателей могут ввести налог на роботов, выполняющих часть трудовых функций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

