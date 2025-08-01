СМИ оценили вероятность вымирания человечества из-за ИИ

По мнению эксперта, в настоящее время возглавляющего некоммерческую организацию Machine Intelligence Research Institute, это произойдёт, если человечество продолжит развивать технологии ИИ в текущем темпе.

В публикации упоминается один из возможных сценариев, ИИ может выпустить в крупных городах биологическое оружие, «незаметно заразив почти всех».

«Мы просто несёмся на всех парах к обрыву... Но у нас ещё есть шанс остановить машину», - цитирует Соареса Times.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что если земная цивилизация не станет «межпланетной», то исчезнет через несколько сотен лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

