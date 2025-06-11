Объявленная в розыск супруга Тимофеева решила заработать на хайпе
11 июня 202506:31
Супруга Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов), который может быть причастен к атаке украинских беспилотников на Иркутскую область, решила подзаработать на «популярности», сообщает РИА Новости.
Чтобы написать девушке в Telegram, нужно заплатить более 17 тысяч рублей. В эту сумму обойдутся 10 тысяч звезд, так как в ее аккаунте теперь платные сообщения.
Ране женщина была объявлена в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru