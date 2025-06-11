Объявленная в розыск супруга Тимофеева решила заработать на хайпе

Чтобы написать девушке в Telegram, нужно заплатить более 17 тысяч рублей. В эту сумму обойдутся 10 тысяч звезд, так как в ее аккаунте теперь платные сообщения.

Ране женщина была объявлена в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

