Объявленная в розыск супруга Тимофеева решила заработать на хайпе

Супруга Артема Тимофеева (внесен в перечень террористов и экстремистов), который может быть причастен к атаке украинских беспилотников на Иркутскую область, решила подзаработать на «популярности», сообщает РИА Новости.

МВД РФ объявило в розыск предполагаемого участника атаки на военные аэродромы

Чтобы написать девушке в Telegram, нужно заплатить более 17 тысяч рублей. В эту сумму обойдутся 10 тысяч звезд, так как в ее аккаунте теперь платные сообщения.

Ране женщина была объявлена в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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