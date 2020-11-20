«Обиженный и непобежденный». Зачем Трамп цепляется за выборы

«Попытки Дональда Трампа обеспечить пересмотр результатов президентских выборов бесперспективны. Верховный суд США отказывается принимать к рассмотрению иски по вопросам, связанным с проведением выборов 3 ноября, так как считает прошедшие выборы легитимными и состоявшимися. Различные попытки представителей администрации Трампа продолжить борьбу, изменив исход голосования, в первую очередь нацелены на придание Дональду Трампу ореола непобедимого кандидата. Трамп хочет уйти с поста президента с имиджем кандидата, который на самом деле победил, но у которого противники украли победу. Он хотел бы использовать этот имидж для поддержания популярности среди своего ядерного электората, ведь Трамп как бизнесмен задумывается о своем будущем после президентства. Ближайшие годы он намерен играть определенную роль в жизни Республиканской партии. Он также рассматривает вариант создания медийного конгломерата, который смог бы конкурировать с одной из крупнейших компаний на консервативном фланге - Fox News. И такой имидж обиженного непобежденного кандидата мог бы поспособствовать этим целям», - считает Олевич.

Тем временем кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден назвал поведение своего соперника безответственным. Он намерен подать иск против управления общих служб Белого дома, которые не признают его победителем выборов и потому не допускают до передачи дел.

Подсчет голосов в ряде штатов не завершен, у Байдена нет абсолютного большинства голосов выборщиков, их число оценивается в 259 или 264 при необходимых для избрания 270, у его соперника и действующего президента США Дональда Трампа – 214 голосов выборщиков.

