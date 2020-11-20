Выборы «в затяжку». Байден подаст иск против саботирующего передачу дел Трампа

Однако передача дел и ввод в курс происходящего новой администрации обычно проходит именно за эти 2,5 месяца, когда уже назван избранный президент, а предыдущий до 20 января передает дела и завершает начатые.

Байден в связи с этим назвал поведение своего соперника безответственным. Кстати, на этой неделе бывший генеральный хирург США Вивек Мурти, сопредседатель целевой группы Байдена по COVID-19, заявил, что отказ Трампа от встреч и сотрудничества с советниками Джо Байдена по передаче власти может повредить способности страны противостоять пандемии в следующем году.

В то же время адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что нарушения на президентских выборах в стране происходили по единому плану.

Впрочем, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин еще в начале недели в эфире НСН рассказал, что Трамп может надеяться на Верховный суд, где шесть из девяти судей настроены проконсервативно и он может на них рассчитывать.

«Трамп только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. Ему сейчас нужно набрать фактуры о фальсификациях. Трамп сейчас не может признать свое поражение, потому что это касается не только его самого, но и Республиканской партии», - отметил политолог.

Отметим, что 20 ноября Джо Байдену исполняется 78 лет, он может стать самым возрастным избранным президентом США в истории.

