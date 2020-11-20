Выборы «в затяжку». Байден подаст иск против саботирующего передачу дел Трампа
Кандидата на пост президента США Джо Байдена не допускают к информации о происходящем в стране и не дают возможности назначать людей на посты в новом правительстве, так как действующая администрация Белого дома не признает его избранным президентом.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден намерен подать иск против управления общих служб Белого дома, глава которой Эмили Мерфи не признала его победителем выборов и потому не допускает до передачи дел и не предоставляет необходимую информацию.
Подсчет голосов в ряде штатов не завершен, у Байдена нет абсолютного большинства голосов выборщиков, их число оценивается в 259 или 264 при необходимых для избрания 270, у его соперника и действующего президента США Дональда Трампа – 214 голосов выборщиков.
Однако передача дел и ввод в курс происходящего новой администрации обычно проходит именно за эти 2,5 месяца, когда уже назван избранный президент, а предыдущий до 20 января передает дела и завершает начатые.
Байден в связи с этим назвал поведение своего соперника безответственным. Кстати, на этой неделе бывший генеральный хирург США Вивек Мурти, сопредседатель целевой группы Байдена по COVID-19, заявил, что отказ Трампа от встреч и сотрудничества с советниками Джо Байдена по передаче власти может повредить способности страны противостоять пандемии в следующем году.
В то же время адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что нарушения на президентских выборах в стране происходили по единому плану.
Впрочем, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин еще в начале недели в эфире НСН рассказал, что Трамп может надеяться на Верховный суд, где шесть из девяти судей настроены проконсервативно и он может на них рассчитывать.
«Трамп только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. Ему сейчас нужно набрать фактуры о фальсификациях. Трамп сейчас не может признать свое поражение, потому что это касается не только его самого, но и Республиканской партии», - отметил политолог.
Отметим, что 20 ноября Джо Байдену исполняется 78 лет, он может стать самым возрастным избранным президентом США в истории.
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