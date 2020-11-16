«Козырь в рукаве». Американист оценил шансы Трампа на переизбрание
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в эфире НСН рассказал, как действующий президент США может сохранить свой пост.
Действующий президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что победа его соперника на выборах демократа Джо Байдена сфальсифицирована. По его словам, подсчеты вела компания с плохой репутацией и «ужасным» оборудованием – Dominion, принадлежащая радикальным левым.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, на что может надеяться Трамп.
«Трамп только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. Ему сейчас нужно набрать фактуры о фальсификациях. Трамп сейчас не может признать свое поражение, потому что это касается не только его самого, но и Республиканской партии», - отметил политолог.
При это эксперт не видит риска превращения политического кризиса в США в гражданскую войну. «Потому что гражданская война поставит крест на американском лидерстве в мире, в гражданской войне потеряют все и в первую очередь – сам американский истеблишмент, а в США нет никого, кто был бы в этом заинтересован», - объяснил Блохин.
Он пояснил, что гражданские войны происходят при смене политического режима, а смена администраций в Белом доме – это не смена режима. «Вполне вероятно, что будут какие-то столкновения, но не более того», - сказал Блохин.
Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов. В России ждут официальных результатов голосования.
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