«Козырь в рукаве». Американист оценил шансы Трампа на переизбрание

«Трамп только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. Ему сейчас нужно набрать фактуры о фальсификациях. Трамп сейчас не может признать свое поражение, потому что это касается не только его самого, но и Республиканской партии», - отметил политолог.

При это эксперт не видит риска превращения политического кризиса в США в гражданскую войну. «Потому что гражданская война поставит крест на американском лидерстве в мире, в гражданской войне потеряют все и в первую очередь – сам американский истеблишмент, а в США нет никого, кто был бы в этом заинтересован», - объяснил Блохин.