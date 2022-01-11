Президент Казахстана назвал сроки вывода миротворческих сил ОДКБ

Слова главы государства приводит РИА Новости. Как отметил Токаев, процесс вывода миротворцев займет не более десяти дней.

Казахстанский лидер подчеркнул, что острая фаза контртеррористической операции в республике в целом пройдена, обстановка в регионах стабильна, пишет РИА ФАН.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для стабилизации обстановки в стране на фоне кризиса, развернувшегося в первые дни января. Тогда в республике вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В Казахстан были направлены 2300 миротворцев, пишет Газета.ру.

