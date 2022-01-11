Президент Казахстана назвал сроки вывода миротворческих сил ОДКБ
Миссия миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена, поэтапный вывод контингента начнется через два дня. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед депутатами парламента.
Слова главы государства приводит РИА Новости. Как отметил Токаев, процесс вывода миротворцев займет не более десяти дней.
Казахстанский лидер подчеркнул, что острая фаза контртеррористической операции в республике в целом пройдена, обстановка в регионах стабильна, пишет РИА ФАН.
Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для стабилизации обстановки в стране на фоне кризиса, развернувшегося в первые дни января. Тогда в республике вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В Казахстан были направлены 2300 миротворцев, пишет Газета.ру.
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