Нуланд заявила о бессмысленности введения санкций против РФ заранее

«Мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она в эфире телеканала CBS.

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть антироссийских санкций, инициируемых из-за обострения ситуации вокруг Украины, может быть применена «авансом».

