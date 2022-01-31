Нуланд заявила о бессмысленности введения санкций против РФ заранее

Администрация президента США считает бессмысленным введение санкций против Москвы до гипотетического вторжения на Украину, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

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«Мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она в эфире телеканала CBS.

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть антироссийских санкций, инициируемых из-за обострения ситуации вокруг Украины, может быть применена «авансом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против России
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