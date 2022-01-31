Нуланд заявила о бессмысленности введения санкций против РФ заранее
Администрация президента США считает бессмысленным введение санкций против Москвы до гипотетического вторжения на Украину, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.
«Мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — сказала она в эфире телеканала CBS.
Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть антироссийских санкций, инициируемых из-за обострения ситуации вокруг Украины, может быть применена «авансом».
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