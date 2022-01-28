Лавров сравнил возможные санкции США против РФ с разрывом отношений
Возможное введение США финансово-экономических санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.
По его словам, подобные меры не отвечают интересам ни одной из сторон.
Также Лавров отметил, что российская сторона прямо озвучила свое отношение к возможному введению санкций.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз обсуждает возможность исключения России из международной системы SWIFT, как и остановку «Северного потока – 2», в случае вторжения Москвы на Украину.
Она напомнила, что Еврокомиссия отвечает за разработку санкций и отметила, что ЕС обладает рычагом давления на Россию, так как РФ зависит от торговли с европейскими странами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- В январе масочный режим в метро Москвы нарушили 7 тысяч человек
- Более 20 человек пострадали после диагностики в клинике Санкт-Петербурга
- В России за сутки госпитализированы 14 046 зараженных COVID-19
- Медведев заявил об отсутствии предпосылок для повторения в России кризиса в Казахстане
- Лавров сравнил возможные санкции США против РФ с разрывом отношений
- Лавров: Россия не хочет войны
- Белоруссия увеличит тарифы на транзит российской нефти
- СМИ: В России подорожают газированные напитки и соки
- В Польше подготовили план эвакуации своих дипломатов c Украины
- Кабмин выделит частным клиникам 351 млн рублей на уход за пожилыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru