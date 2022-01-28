Лавров сравнил возможные санкции США против РФ с разрывом отношений

Возможное введение США финансово-экономических санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

По его словам, подобные меры не отвечают интересам ни одной из сторон.

Также Лавров отметил, что российская сторона прямо озвучила свое отношение к возможному введению санкций.

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Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз обсуждает возможность исключения России из международной системы SWIFT, как и остановку «Северного потока – 2», в случае вторжения Москвы на Украину.

Она напомнила, что Еврокомиссия отвечает за разработку санкций и отметила, что ЕС обладает рычагом давления на Россию, так как РФ зависит от торговли с европейскими странами.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАСергей Лавров
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