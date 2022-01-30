В Сенате США пригрозили введением антироссийских санкций «авансом»

Законопроект США о санкциях против России включает рестрикции в отношении руководства страны, основных секторов российской экономики, госдолга.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», - сказал Менендес.

По его словам, «разрушительные санкции, которые в конечном счете сокрушат экономику России», применят в случае эскалации на Украине. Речь также ведется о возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT.

«Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент (США Джо Байден) мог задействовать этот вариант... против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России», - цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможное введение США финансово-экономических санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений.

