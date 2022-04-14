Новый суточный рекорд по COVID-19 зафиксировали в Китае
В Китае в минувшие сутки зафиксировали 29 тысяч 411 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что этот показатель стал новым рекордом заболеваемости с начала пандемии.
По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здоровья Китая, из 30 тысяч 20 заболевших 21 человек прибыл из-за границы, при этом остальные 2 тысячи 999 случаев выявлены в стране. Рекордное количество инфицированных за сутки зафиксировано в Шанхае (2 тысячи 573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325). При этом у 26 тысяч 391 человек болезнь проходит бессимптомно.
Всего с начала пандемии в Китае зафиксировано 171,3 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерло 4 тысячи 638 граждан. Выздоровели более 143 тысяч.
В течение марта уровень заболеваемости в КНР резко увеличился. По состоянию на 13 апреля, в стране было зафиксировано 168 тысяч 362 случая заражения ковидом.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru