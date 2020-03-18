Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия

Акихито утверждает, что на свежем воздухе риск заражения снижается.

Эпидемиолог делает вывод, что ограничивать мероприятия по числу участников бесполезно. По его словам, куда лучше, если на улице соберется пусть даже несколько десятков тысяч человек, все они будут стоять друг от друга на расстоянии от 1,5 до 2 метров и не будут разговаривать, чем соберется в одном помещении небольшое число человек и они будут говорить.

Власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий, который начинает действовать с 16 марта, и продлится до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, на открытом воздухе запрещено проводить мероприятия с любым количеством участников, в помещениях — с участием более 50 человек. Кроме того, в столице с 21 марта до 12 апреля будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования