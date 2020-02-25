Новости за ночь: ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса в Китае и некоторых других странах имеет потенциал пандемии, но пока не дошла до такого уровня. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, использование определения «пандемия» не отвечает фактам, но мир должен работать над тем, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Как пишет «Свободная пресса», случаи заражения новым коронавирусом, который получил название COVID-19, были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том числе в России. По последним данным, его жертвами в Китае стали более двух с половиной тысяч человек, заразились более 77 тысяч. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ранее Минздрав Украины ввел запрет на передачу продуктов гражданам, которые после поездки в Китай, находятся на карантине в санатории нацгвардии в Новых Санжарах.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН не исключил импичмент Зеленскому.
«Оценка ситуации в Санжарах, когда он унизил Украину, сравнив со средневековой Европой после беспорядков в Новых Санжарах из-за доставки эвакуированных украинцев из зараженного коронавирусом Китая, – это нижняя черта. Он все время обвиняет в чем-то жителей Украины. Хотя и он, и его офис виноваты в том, что происходит в Санжарах – они скрывают от людей информацию», - заявил Соскин.
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