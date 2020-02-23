Зеленскому посоветовали молиться из-за коронавируса
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН не исключил импичмент Зеленскому после обращения полтавских «вирусологов в спортивных костюмах».
Участники беспорядков в Новых Санжарах в Полтавской области, которых украинский президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины. Ролик опубликован на сайте Poltavske.TV. Молодые люди заявили, что являются жителями Полтавской области. Они отрицают обвинения в том, что могли как приезжие попытаться дестабилизировать ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что из-за своих публичных оценок различных событий украинский лидер Владимир Зеленский попадает в неловкие ситуации и вызывает недовольство у недоверие у граждан.
«Где бы ни был Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН), он все время попадает в неловкие ситуации: в районе боевых действий, в Санжарах, в Борисполе и так далее. Его оценки скоропалительны, оскорбительны. Они вызывают у людей отторжение. Оценка ситуации в Санжарах, когда он унизил Украину (сравнив со средневековой Европой после беспорядков в Новых Санжарах из-за доставки эвакуированных украинцев из зараженного коронавирусом Китая – прим. НСН) – это нижняя черта. Он все время обвиняет в чем-то жителей Украины. Хотя и он, и его офис виноваты в том, что происходит в Санжарах – они скрывают от людей информацию! Самое страшное для Зеленского, если кто-то из эвакуированных, действительно, заболеет коронавирусом. Ему надо срочно креститься, идти в церковь и Бога просить, чтобы этого не произошло. Иначе – Зеленского разорвут на части», - считает политолог.
Рейтинг Зеленского уже упал, по данным эксперта, в 2,5 раза. Олег Соскин считает, что скандал только набирает обороты и может закончиться объявлением импичмента действующему президенту Украины.
«Процесс неприятия Зеленского усиливается. Это обращение жителей Санжар – консолидированная позиция всех оппозиционных сил Украины. Зеленскому противостоит широкий спектр политиков: Тимошенко с ее партией и людьми на всех уровнях власти, Порошенко – то же самое, партии Вакарчука и Ляшко и другие. С ним уже никого нет. Он надоел. Ему говорят «хватит!» Новые Санжары могут быть поддержаны другими областями. Уже можно говорить об объединении целого фронта областей: Тернопольской, Львовской, Харьковской, Киева. Может возникнуть союз депутатских корпусов против Зеленского. Я не исключаю начала процедуры импичмента Зеленского», - отметил эксперт.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире НСН негативную реакцию украинцев на эвакуированных из Китая сограждан плохим информированием и отсутствием доверия населения к власти.
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