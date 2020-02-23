Зеленскому посоветовали молиться из-за коронавируса

Участники беспорядков в Новых Санжарах в Полтавской области, которых украинский президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины. Ролик опубликован на сайте Poltavske.TV. Молодые люди заявили, что являются жителями Полтавской области. Они отрицают обвинения в том, что могли как приезжие попытаться дестабилизировать ситуацию вокруг прибытия эвакуированных из Китая граждан Украины.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что из-за своих публичных оценок различных событий украинский лидер Владимир Зеленский попадает в неловкие ситуации и вызывает недовольство у недоверие у граждан.

«Где бы ни был Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН), он все время попадает в неловкие ситуации: в районе боевых действий, в Санжарах, в Борисполе и так далее. Его оценки скоропалительны, оскорбительны. Они вызывают у людей отторжение. Оценка ситуации в Санжарах, когда он унизил Украину (сравнив со средневековой Европой после беспорядков в Новых Санжарах из-за доставки эвакуированных украинцев из зараженного коронавирусом Китая – прим. НСН) – это нижняя черта. Он все время обвиняет в чем-то жителей Украины. Хотя и он, и его офис виноваты в том, что происходит в Санжарах – они скрывают от людей информацию! Самое страшное для Зеленского, если кто-то из эвакуированных, действительно, заболеет коронавирусом. Ему надо срочно креститься, идти в церковь и Бога просить, чтобы этого не произошло. Иначе – Зеленского разорвут на части», - считает политолог.