Новости за ночь: Венгрия стала первой страной Европы, открывшей границы для россиян после пандемии

В посольстве Венгрии в Москве сообщили, что Россия вошла в «жёлтый» список, который подготовлен эпидемиологическими властями страны. Это означает, что россияне смогут посещать Венгрию при наличии справок, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус COVID-19 или при готовности пройти двухнедельный карантин.

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Отмечается, что избежать карантина можно только при наличии справок о прохождении двух тестов на коронавирусную инфекцию, сделанных за последние пять дней, и полученных отрицательных результатов.

В сообщении дипмиссии отмечается, что власти Венгрии вправе отказать иностранному гражданину во въезде, если имеется подозрение на коронавирус, передает RT.

9 июля Роспотребнадзор представил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. Между тем, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что он выглядит странно, потому что не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям.

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