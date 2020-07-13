Новости за ночь: Венгрия стала первой страной Европы, открывшей границы для россиян после пандемии

Отмечается, что избежать карантина можно только при наличии справок о прохождении двух тестов на коронавирусную инфекцию, сделанных за последние пять дней, и полученных отрицательных результатов.

В сообщении дипмиссии отмечается, что власти Венгрии вправе отказать иностранному гражданину во въезде, если имеется подозрение на коронавирус, передает RT.

9 июля Роспотребнадзор представил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. Между тем, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что он выглядит странно, потому что не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям.

