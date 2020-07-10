Финляндия продлила запрет на пересечение границы с РФ до 11 августа

Финляндия продлила запрет на пересечение границы с РФ до 11 августа в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Финляндии с РФ.

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Между тем, накануне Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе, включив Финляндию в перечень. Как ожидается, возобновление международного авиасообщения Россия планирует с 15 июля.

Напомним, Евросоюз закрыл свои границы из-за пандемии 17 марта, с 20 марта Финляндия приостановила прием заявлений на визу, 4 апреля временно закрылись все визовые центры Финляндии в РФ.

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