Финляндия продлила запрет на пересечение границы с РФ до 11 августа
Финляндия продлила запрет на пересечение границы с РФ до 11 августа в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Финляндии с РФ.
Между тем, накануне Роспотребнадзор предложил Минтрансу и Росавиации список из 13 стран для открытия авиасообщения на первом этапе, включив Финляндию в перечень. Как ожидается, возобновление международного авиасообщения Россия планирует с 15 июля.
Напомним, Евросоюз закрыл свои границы из-за пандемии 17 марта, с 20 марта Финляндия приостановила прием заявлений на визу, 4 апреля временно закрылись все визовые центры Финляндии в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru