В АТОР сочли «странном» список стран, которые могут открыться для россиян первыми
Предварительный список разрешенных для полетов из России стран выглядит странно, потому что не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там подчеркнули, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами важен и принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют, подчеркнули в АТОР.
«Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список". Таким образом, по принципу взаимности в список включены только Вьетнам, Шри-Ланка, и Монголия, где сейчас как раз вспышка бубонной чумы», - отметили в ассоциации.
Напомним, ранее в четверг, 9 июля, Роспотребнадзор представил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидситуации, которые разработало само ведомство.
Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира, согласно самым оптимистичным прогнозам, возобновится не ранее конца сентября - октября этого года. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Пессимистичный прогноз на открытие выездного туризма по наиболее популярным направлениям – это декабрь, отметила исполнительный директор АТОР. По ее словам, речь идет об открытии осенью наиболее популярных туристических направлений — это страны Средиземноморья, включая Турцию.
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