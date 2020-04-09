Новости за ночь: В мире болеют COVID-19 почти 1,5 млн человек
В мире число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 1,5 млн человек. «Лидируют» в этом антирейтинге США и Италия. Китай опустился на шестое место и на седьмое по числу умерших. Россия находится на 20 месте по числу заражений. Данные приводит американский Институт Джонса Хопкинса. По всему миру умерли почти 88 тыс. человек.
Как сообщили в оперативном штабе, в Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Их возраст — в пределах от 46 до 90 лет. Таким образом, уточняет Газета.ру, общее число жертв в столице достигло 38.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал ежемесячные доплаты медикам, лечащим людей с коронавирусом. Блогер Илья Варламов в эфире НСН отметил, что у нас в стране врачи, несмотря на значимость профессии, несмотря на те риски, которые они несут, получали действительно какие-то несерьезные деньги.
«Сегодня, когда врачи берут на себя основной удар по борьбе с болезнью, мне кажется, совершенно нормальным, что они получат такие прибавки. Я надеюсь, что эта история не закончится. И после того, как мы преодолеем эту напасть, врачи у нас будут получать достойную зарплату, не только во время пандемии, а будут получать ее и дальше», – понадеялся Илья Варламов.
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