Новости за ночь: В мире болеют COVID-19 почти 1,5 млн человек

В мире число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 1,5 млн человек. «Лидируют» в этом антирейтинге США и Италия. Китай опустился на шестое место и на седьмое по числу умерших. Россия находится на 20 месте по числу заражений. Данные приводит американский Институт Джонса Хопкинса. По всему миру умерли почти 88 тыс. человек.

Как сообщили в оперативном штабе, в Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Их возраст — в пределах от 46 до 90 лет. Таким образом, уточняет Газета.ру, общее число жертв в столице достигло 38.