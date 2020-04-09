В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ
В Минздраве прокомментировали рост случаев заражений коронвирусом на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по мнению главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям ведомства Елены Малинниковой причина роста в том, что россияне не сразу начали соблюдать режим самоизоляции.
По ее словам, данные по приросту накануне просчитываются «как раз через пять-семь-восемь дней «…» после вот этих шашлыков». Напомним, в конце марта, когда все запреты и ограничения уже вступили в силу, и в социальных сетях и в СМИ случился наплыв информации о людях, соблазнившихся хорошей погодой и, вопреки всем запретам, отправившимися жарить шашлыки на природе.
За прошедшие сутки в РФ выявлено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов, 86 случаев выздоравления.
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