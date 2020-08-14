Новости за ночь: В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО
В Минске из изолятора временного содержания на улице Окрестина начали выпускать всех задержанных во время проходивших в столице в последние дни массовых акций протеста. Как пишет РИА Новости, заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что до 06:00 изолятор покинут все находящиеся там.
А накануне министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы «случайных» людей на протестах и приносит извинения. Также министр заявил, что задержанные в Белоруссии журналисты будут отпущены в первую очередь, уточняет URA.RU.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. После объявления результатов в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. За действующего президента республики Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН не поверил в такие цифры.
«Мне кажется, это ложь. Потому как, наблюдая происходящее, если на улицы вышли лишь 15 процентов, то значит остальные 64 процента – это омоновцы. Видимо, Лукашенко был любимым кандидатом представителей ОМОН, поэтому они его так рьяно и по-фашистски сейчас отстаивают», – отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
716 тыс.+6 098 / сут.
- В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
- Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах
- В Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов масками
- Латвия может отказаться от проведения вместе с Белоруссией ЧМ по хоккею
- Число невыездных россиян достигло почти 4 миллионов человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru