Актер не поверил в данные ЦИК по выборам в Минске

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по итогам президентских выборов в Минске. За действующего президента республики Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН не поверил в такие цифры.