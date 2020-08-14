Актер не поверил в данные ЦИК по выборам в Минске

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по итогам президентских выборов в Минске. За действующего президента республики Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН не поверил в такие цифры.

На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы

«Мне кажется, это ложь. Потому как, наблюдая происходящее, если на улицы вышли лишь 15 процентов, то значит остальные 64 процента – это омоновцы. Видимо, Лукашенко был любимым кандидатом представителей ОМОН, поэтому они его так рьяно и по-фашистски сейчас отстаивают», – отметил он.

Кроме того, Павел Майков в эксклюзивном интервью НСН предположил, что Лукашенко спятил на старости лет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МинскАлександр ЛукашенкоЦИКБелоруссияПавел Майков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры