Актер не поверил в данные ЦИК по выборам в Минске
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по итогам президентских выборов в Минске. За действующего президента республики Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН не поверил в такие цифры.
«Мне кажется, это ложь. Потому как, наблюдая происходящее, если на улицы вышли лишь 15 процентов, то значит остальные 64 процента – это омоновцы. Видимо, Лукашенко был любимым кандидатом представителей ОМОН, поэтому они его так рьяно и по-фашистски сейчас отстаивают», – отметил он.
Кроме того, Павел Майков в эксклюзивном интервью НСН предположил, что Лукашенко спятил на старости лет.
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