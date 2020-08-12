Дипломат объяснил молчание официальной Москвы по событиям в Белоруссии

Союз журналистов России выразил белорусским властям решительный протест в связи с действиями силовиков в отношении сотрудников СМИ. Там считают недопустимым, когда журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи.

Но Москва, стараясь избежать повторения сценария 2014 года на Украине, никаких программных заявлений относительно происходящего в Белоруссии не делает. Об этом заявил НСН профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма.

«Ситуация в Белоруссии сложная, вероятность развития украинского сценария высок. Наученные опытом и последствиями, нам нужно быть деликатным и острожным. Но с другой стороны, чувствуются провокационные вещи. Внешние силы непременно воспользуются неспокойной внутренней ситуацией. И тогда можно легко поменять вектор направленности государственной власти в любой стране, поменять и политических лидеров», - отметил собеседник НСН.

Ранее, обсуждая с «Национальной Службой Новостей» ситуацию в Белоруссии, глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин отметил, что Александру Лукашенко приходится применять силу, потому что других рычагов воздействия у него нет.

«Успокоить Лукашенко может грозный окрик из Москвы, но мне кажется, что его не будет», - констатировал эксперт.

Но формального права вмешиваться в дела другого государства у России нет. Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, но суверенитет каждого из них несомненен.