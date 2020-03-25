Новости за ночь: Ученые создали экспресс-тест на COVID-19

Россиянам предписано соблюдать карантин. Адвокат Игорь Трунов предложил ввести поправки в законодательство в части ужесточения норм за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушении карантина гражданами.

«Я считаю необходимо ужесточать наказание в части, когда люди скрылись из больницы или нарушили самоизоляцию, чем повлекли смерть людей. И здесь вопрос уже уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет как минимум», - сказал он в эфире НСН.





