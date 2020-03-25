Новости за ночь: Ученые создали экспресс-тест на COVID-19
Ученые в Сингапуре разработали экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа. Как рассказала автор, профессор Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям, новая тест-система Cepat определяет наличие генетического материала вируса и выдает результат за 5-10 минут. Как пишт Газета.ру, лицензия на массовое использование теста должна быть получена в течение месяца.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Россиянам предписано соблюдать карантин. Адвокат Игорь Трунов предложил ввести поправки в законодательство в части ужесточения норм за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушении карантина гражданами.
«Я считаю необходимо ужесточать наказание в части, когда люди скрылись из больницы или нарушили самоизоляцию, чем повлекли смерть людей. И здесь вопрос уже уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет как минимум», - сказал он в эфире НСН.
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