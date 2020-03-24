ВОЗ опасается, что США станут главным рассадником коронавируса
Соединённые Штаты Америки могут вскоре стать новым главным очагом распространения коронавируса. Этого не исключают во Всемирной организации здравоохранения. Как заявила представитель ВОЗ на брифинге в Женеве, в США сейчас фиксируется взрывной рост случаев заражения.
По данным ВОЗ в целом на Земле сейчас насчитывается более 330 тысяч инфицированных COVID-19. Причём 85% случаев из тех, что выявили за последние сутки, приходятся на Европу и США. На долю Америки приходится 40% от этого количества. В США заражены коронавирусом более 42 тысяч человек, 559 погибли.
Представитель ВОЗ полагает, что глава Белого дома Дональд Трамп преуменьшает опасность пандемии и не предпринимает все необходимые меры для противодействия распространению инфекции, передает The Washington Post.
Кроме того, сенат заблокировал законопроект о финансировании мер по антивирусным мерам и оказания помощи экономике страны. Смета документа оценивается почти в $1,4 трлн. В Демократической партии настаивают на выделении больших средств для государственных и местных органов власти и больниц. Однако республиканцы настаивают на оперативных мерах ради успокоения финансовых рынков.
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