Новости за ночь: США отказались от российской помощи в разработке вакцины

Ее считают настолько недоработанной, что вакцина «даже не вызвала серьезного интереса». По версии стороны США, куда более серьезные испытания проводит Китай и он, как уточняет URA.RU, намного ближе к победе в гонке производства вакцины.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

