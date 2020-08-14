Новости за ночь: США отказались от российской помощи в разработке вакцины

Россия предложила США «беспрецедентное сотрудничество» по разработке вакцины от коронавируса. Штаты проводят операцию «Сверхзвуковая скорость», которая направлена на ускорение разработки препарата, пишет «Ъ» со ссылкой на источники CNN.

Однако Вашингтон считает, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях».

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Ее считают настолько недоработанной, что вакцина «даже не вызвала серьезного интереса». По версии стороны США, куда более серьезные испытания проводит Китай и он, как уточняет URA.RU, намного ближе к победе в гонке производства вакцины.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

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ФОТО: © Фото : Libération
ТЕГИ:СШАВакцина
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