Новости за ночь: СОVID-19 по всему миру заразилось 520 тысяч человек

По данным американского Института Джона Хопкинса по всему миру заразились коронавирусной инфекцией более 520 тысяч человек. Вирус выявлен в 175 странах. Число погибших превысило 23,6 тыс. человек, более 122 тыс. выздоровели.

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на NY Times, в Соединенных Штатах за сутки было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, общее число превысило 81 300 человек. Таким образом, США возглавили «антирейтинг», оставив позади Италию (80,5 тысяч заболевших) и Китай (около 81 тысячи).

Не хочешь коронавируса – готовься к войне

В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН отметил, что ожидать вакцину в ближайшее время не нужно.

«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил Юрин.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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