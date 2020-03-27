Новости за ночь: СОVID-19 по всему миру заразилось 520 тысяч человек

По данным американского Института Джона Хопкинса по всему миру заразились коронавирусной инфекцией более 520 тысяч человек. Вирус выявлен в 175 странах. Число погибших превысило 23,6 тыс. человек, более 122 тыс. выздоровели.

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на NY Times, в Соединенных Штатах за сутки было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, общее число превысило 81 300 человек. Таким образом, США возглавили «антирейтинг», оставив позади Италию (80,5 тысяч заболевших) и Китай (около 81 тысячи).