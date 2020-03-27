Новости за ночь: СОVID-19 по всему миру заразилось 520 тысяч человек
По данным американского Института Джона Хопкинса по всему миру заразились коронавирусной инфекцией более 520 тысяч человек. Вирус выявлен в 175 странах. Число погибших превысило 23,6 тыс. человек, более 122 тыс. выздоровели.
Как пишет РИА ФАН со ссылкой на NY Times, в Соединенных Штатах за сутки было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, общее число превысило 81 300 человек. Таким образом, США возглавили «антирейтинг», оставив позади Италию (80,5 тысяч заболевших) и Китай (около 81 тысячи).
В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН отметил, что ожидать вакцину в ближайшее время не нужно.
«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил Юрин.
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