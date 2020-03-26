Не хочешь коронавируса – готовься к войне

Меньше трех месяцев – в такой срок Россия может справиться с коронавирусом, - выразил надежду президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями. Срок в три месяца назвал один из ее участников, что глава государства назвал «неплохим прогнозом»: «в некоторых странах говорили, что война с ним будет очень долгой», - напомнил Путин. И добавил, что Россия выйдет из этой ситуации даже раньше названного собеседником срока.

Но, как говорится, «хочешь мира – готовься к войне»: исходя из динамики заболеваемости коронавирусом в стране, российские власти рассматривают самые разные рестрикционные меры. Не обращая внимания на фейки, которыми кишат соцсети, приведем лишь то, что подлежит верификации: правительство внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается наделить кабмин правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории всей страны либо ее части, а также устанавливать правила поведения при ЧС, обязательные для исполнения гражданами и организациями. В само понятие чрезвычайной ситуации предлагается включить и пункт о «распространении заболевания, представляющего опасность для окружающих». С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте нижней палаты российского парламента.

Вместе с тем, неуместными назвал рассуждения о режиме чрезвычайной ситуации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин во время обращения к нации ничего не говорил на этот счет. «У нас де-факто эпидемии нет. У нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», - сказал Песков, объяснив такое положение дел мерами, которые заранее начало принимать правительство. И именно из «соображений дальнейшего воспрепятствования проникновению вируса» Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, - указал его пресс-секретарь.

В России, по последним официальным данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост за сутки составил 182 новых случая в 18 регионах. От коронавируса нового типа погибли два гражданина России. Всего же в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 заразилось более 400 тысяч человек, умерло 18 тысяч. На днях во время посещения Владимиром Путиным больницы номер 40 в Коммунарке, которая принимает больных коронавирусом, ее главврач Денис Проценко рассказал президенту о двух сценариях развития событий: азиатском, когда вспышка заболевания стихает, и итальянском - когда нарастает. «Очень важно отработать итальянский сценарий», - сказал тогда Проценко.

