Новости за ночь: Российскую вакцину от COVID-19 будут производить в Бразилии
Россия и Бразилия подписали соглашение о производстве вакцины. Как сообщили в Фонде прямых инвестиций, договор предусматривает распространение препарата на рынки всех латиноамериканских государств.
В ближайшее время специалисты центра имени Гамалеи, где разрабатывалась и испытывалась вакцина, предоставят Бразилии результаты клинических исследований. Далее нужно получить разрешение от бразильского Национального агентства по санитарному надзору, что планируется сделать незамедлительно.
РЕН-ТВ напоминает, заинтересованность в российской вакцине нового типа уже выразили Аргентина, Израиль, Никарагуа, Филиппины и Сербия.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.
«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru