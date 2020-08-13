Новости за ночь: Российскую вакцину от COVID-19 будут производить в Бразилии

Россия и Бразилия подписали соглашение о производстве вакцины. Как сообщили в Фонде прямых инвестиций, договор предусматривает распространение препарата на рынки всех латиноамериканских государств.

В ближайшее время специалисты центра имени Гамалеи, где разрабатывалась и испытывалась вакцина, предоставят Бразилии результаты клинических исследований. Далее нужно получить разрешение от бразильского Национального агентства по санитарному надзору, что планируется сделать незамедлительно.