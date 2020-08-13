Новости за ночь: Российскую вакцину от COVID-19 будут производить в Бразилии

Россия и Бразилия подписали соглашение о производстве вакцины. Как сообщили в Фонде прямых инвестиций, договор предусматривает распространение препарата на рынки всех латиноамериканских государств.

В ближайшее время специалисты центра имени Гамалеи, где разрабатывалась и испытывалась вакцина, предоставят Бразилии результаты клинических исследований. Далее нужно получить разрешение от бразильского Национального агентства по санитарному надзору, что планируется сделать незамедлительно.

Микробиолог: ВОЗ начала возню из-за российской вакцины от коронавируса

РЕН-ТВ напоминает, заинтересованность в российской вакцине нового типа уже выразили Аргентина, Израиль, Никарагуа, Филиппины и Сербия.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей, а писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – сказал писатель.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:БразилияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры