Эрдоган обвинил РФ, США и Францию в поставках оружия в Армению
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты, Франция и Россия ведут поставки оружия в Армению на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
«Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», — сказал Эрдоган.
Доказательств своим словам он не привел, сообщает Газета.ru.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе
«Только угроза России нанести удар непосредственно по Азербайджану может заставить Ильхама Алиева остановить боевые действия. Либо если с такой же угрозой выступит Иран. Алиев - заложник победы или поражения в этой войне. Он сейчас практически на 100% зависит от турок. И поэтому многое зависит от Эрдогана, а его реакция неизвестна. Эрдоган – лицо неконтролируемое. Он далеко не дурак несмотря на свою экспансивность. Но сейчас рассчитывает на быструю победу, на зачистку Карабаха, пока наш лидер сидит в своем бункере, а позиция Ирана не определена», - сказал Стрелков.
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