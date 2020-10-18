Эрдоган обвинил РФ, США и Францию в поставках оружия в Армению

«Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений», — сказал Эрдоган.

Доказательств своим словам он не привел, сообщает Газета.ru.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе

«Только угроза России нанести удар непосредственно по Азербайджану может заставить Ильхама Алиева остановить боевые действия. Либо если с такой же угрозой выступит Иран. Алиев - заложник победы или поражения в этой войне. Он сейчас практически на 100% зависит от турок. И поэтому многое зависит от Эрдогана, а его реакция неизвестна. Эрдоган – лицо неконтролируемое. Он далеко не дурак несмотря на свою экспансивность. Но сейчас рассчитывает на быструю победу, на зачистку Карабаха, пока наш лидер сидит в своем бункере, а позиция Ирана не определена», - сказал Стрелков.

