Новости за ночь: Минобороны Азербайджана назвало потери Армении в Карабахе

В свою очередь, «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушаны Степаняна пишут, что военным удалось захватить больше десятка единиц бронетехники Азербайджана, в том числе БМП-3. Также во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Со стороны Азербайджана подтверждения этих данных нет.

Политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что в Нагорном Карабахе может повториться ситуация четырехлетней давности.

«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.

