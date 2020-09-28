Новости за ночь: Минобороны Азербайджана назвало потери Армении в Карабахе
По итогам первого дня контрнаступательной операции азербайджанской армии Вооруженные Силы Армении понесли потери в живой силе – более 550 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны страны.
Был ликвидирован командир десантного полка противника подполковник Лерник Бабаян. Помимо человеческих жертв, среди потерь также числятся бронетехника и танки, артиллерийские установки, беспилотники. Уничтожены три склада с боеприпасами.
В свою очередь, «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушаны Степаняна пишут, что военным удалось захватить больше десятка единиц бронетехники Азербайджана, в том числе БМП-3. Также во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Со стороны Азербайджана подтверждения этих данных нет.
Политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что в Нагорном Карабахе может повториться ситуация четырехлетней давности.
«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.
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