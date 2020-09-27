Пашинян допустил возможность признания независимости Нагорного Карабаха
Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
Инициатива возникла на фоне обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.
В Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана введено военное положение.
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