Пашинян допустил возможность признания независимости Нагорного Карабаха

Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

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Инициатива возникла на фоне обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.

В Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана введено военное положение.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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