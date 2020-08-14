Новости за ночь: Лукашенко обратится к народу

Александр Лукашенко готовит срочное обращение к жителям Белоруссии. Об этом в своём Twitter со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт сообщила радиостанция «Коммерсант FM». Позднее стало известно, что эта информация появилась в одном из Telegram-каналов. Её официального подтверждения пока нет.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, участники которых не согласны с итогами президентских выборов. Как отмечает Газета.ру, в последние два дня на крупнейших белорусских предприятиях прошли митинги. Их сотрудники выступают с требования провести в стране новые выборы. С такими заявлениями в частности выступили рабочие электротехнического завода имени Козлова в Минске, завода БелАЗ и МАЗа. Они, в частности, потребовали убрать ОМОН из городов, угрожая начать забастовку.

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Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.

«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он.

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Фото: belta.by
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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