Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста

По мнению писательницы, никто в Белоруссии не хочет майдана, который в 2014-м разрушил Украину, и крови. Причиной беспорядков Алексиевич называет исключительно желание Лукашенко сохранить власть. И, как отмечает Газета.ру, писательница признала победу Светланы Тихановской на выборах.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН назвал главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая и привела к происходящему в республике.

«Если человек уверен, что получит свыше 80% голосов в свою пользу, а я думаю, что Лукашенко был уверен, зачем тогда надо было снимать с предвыборной гонки всех остальных кандидатов. Надо было дать возможность всем участвовать в этих выборах, получить свои 80 процентов, хотя, может быть, было бы лучше получить 65%. Многих проблем тогда не было бы», – сказал он.

