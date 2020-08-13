Новости за ночь: Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти с поста
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.
«Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи», — обратилась писательница к президенту Белоруссии во время интервью на радио «Свобода».
По мнению писательницы, никто в Белоруссии не хочет майдана, который в 2014-м разрушил Украину, и крови. Причиной беспорядков Алексиевич называет исключительно желание Лукашенко сохранить власть. И, как отмечает Газета.ру, писательница признала победу Светланы Тихановской на выборах.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН назвал главную ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая и привела к происходящему в республике.
«Если человек уверен, что получит свыше 80% голосов в свою пользу, а я думаю, что Лукашенко был уверен, зачем тогда надо было снимать с предвыборной гонки всех остальных кандидатов. Надо было дать возможность всем участвовать в этих выборах, получить свои 80 процентов, хотя, может быть, было бы лучше получить 65%. Многих проблем тогда не было бы», – сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru