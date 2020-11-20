Новости за ночь. Германии предрекли битву с США за «Северный поток-2»

«Решающую схватку» за проект газопровода «Северный поток-2» между Германией и США предрекло немецкое издание Die Welt.

По его данным, Берлин планировал «задобрить» Вашингтон и начал строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), но сейчас работы затормозились.

Немцы рассчитывали на улучшение отношений с США после победы Джо Байдена на выборах президента США, однако он выступает против российского газопровода. Издание предупреждает, что Германии придется дать четкий ответ о завершении строительства «Северного потока-2», что повышает риск оказаться под американскими санкциями.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин не оставит санкции без ответа. В частности, немцы могут ввести штрафные санкции на газ из США.

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Между тем американский Конгресс намерен включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток 2». Они будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами над завершением проекта. При этом дополнительные ограничения не должны затронуть Германию.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН отметил, что исключение из сферы действия американских санкций Германии показывает, что они вредят Европе.

«Очень показательно: одной рукой они объявляют санкции, а другой жмут руку своему партнеру в лице Германии, показывая, что санкции не против нее. В этом проекте заинтересована не только Германия, но и другие европейские страны. Ограничиться тайным рукопожатием с Германией означает показать, что в отношении других санкционный режим может быть реализован. Но такими оговорками здесь не обойтись, потому что другие партнеры и союзники США обязательно скажут: «А мы-то как?». Оговорка про Германию показывает, что они принимают санкции в ущерб европейцам и понимают это», - указал парламентарий.

Он отметил, что любые санкции против «Северного потока-2» прямо или косвенно бьют по всем участникам этого проекта, а не только по России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАГерманияСеверный Поток-2
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